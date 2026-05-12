В этих частях Баку откроются новые станции метро

В рамках государственной программы на 2025-2030 годы в Баку планируется строительство десяти новых станций метро.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АМИ Trend и независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вусал Асланов.

"Ожидается, что станция под условным названием B-4 будет сдана в эксплуатацию до конца текущего года, поскольку там завершены основные инженерные работы и начат процесс внутренней отделки. По остальным девяти станциям в этом году будет объявлен тендер, а со следующего года начнутся строительные работы", - сказал он.

По его словам, развитие по "зеленой" линии в основном охватит восточную часть города, и к 2030 году строительством четырех новых станций - Y-14, Y-15, Y-16, Y-17 - будет заполнен промежуток от станции "Хатаи" до станции "Ази Асланов".

"Эти станции расположатся в таких точках, как "Аг Шехер", проспект 8 Ноября и круг "Наргиля". По "фиолетовой" линии с целью создания разветвления в центре города предусмотрено строительство шести станций - от B-4 до B-8. Станции B-5 ("Низами"), B6A ("Сахиль") и B7 ("Хатаи") будут пересекаться с существующими линиями, выполняя функции узловых и пересадочных переходов.

То, что эти работы не ведутся на таких территориях, как Бинагади, Ясамал и Хырдалан, объясняется техническими причинами. Если линии будут проложены напрямую из отдаленных поселков без разветвления в центральной части города альтернативными переходами, существующая центральная инфраструктура может быть чрезмерно перегружена и парализована. На основе симуляций, проведенных на "цифровом двойнике" Баку, первоочередной целью является полная интеграция "фиолетовой линии" в центр города. После полного продления этой линии до центра станет возможным эффективно принимать пассажиропотоки из Хырдалана, Масазыра, Сумгайыта, с направления Баку-Шамахы", - добавил он.