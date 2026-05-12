Вечер в Баку, где каждая нота стала благодарностью

В Международном центре мугама состоялся сольный концерт молодого вокалиста Риада Ага под названием "İthaf" (Посвящение), посвященный 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az. Музыкальный вечер был организован совместно Общественным объединением İRƏLİ и Международным центром мугама.

Педагог Риада Ага - оперный певец, заслуженный артист Рамиль Гасымов - отметил, что, несмотря на молодой возраст, артист отличается профессиональным подходом к сцене и искренней эмоциональной связью со зрителем. Он подчеркнул, что в репертуаре певца особое место занимают национальная музыка и классические вокальные традиции.

По словам Рамиля Гасымова, сценическая культура, трудолюбие и преданность искусству позволяют надеяться, что в будущем Риад Ага займет достойное место в азербайджанском вокальном искусстве.

На вечере прозвучали произведения национальных классиков Тофига Гулиева, Фикрета Амирова, Эмина Сабитоглу, Гаджи Ханмамедова, Огтая Кязыми, Севиль Алиевой и другие музыкальные номера. Вокалиста сопровождал пианист Джалал Самедов. Разнообразные произведения в исполнении молодого вокалиста были тепло встречены публикой.

