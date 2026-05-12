Исполнительный директор UN-HABITAT поблагодарила Президента Ильхама Алиева

Исполнительный директор UN-HABITAT Анаклаудия Россбах поблагодарила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az, об этом она написала на своей странице в социальной сети X в ответ на пост на странице главы государства об ознакомлении с работами, проводимыми в связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), посвященной теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", который состоится 17-22 мая на территории Бакинского Олимпийского стадиона.

"Благодарим Президента Ильхама Алиева за пристальное внимание к подготовке к WUF13.

На следующей неделе Баку сыграет важную роль в привлечении внимания мирового сообщества к будущему городов, вопросам жилья и устойчивого городского развития", - написала она.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана. Форум объединит представителей органов власти, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи и академического сообщества, а также международные организации из разных стран.