Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп всё серьёзнее рассматривает возможность возобновления полномасштабной военной операции против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники.

По данным канала, Трамп всё больше теряет терпение из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива, а также отказа Ирана пойти на существенные уступки Вашингтону.

Глава американской администрации связывает это с предполагаемыми разногласиями внутри иранского руководства.