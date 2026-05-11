На WUF13 в Баку представят новый Центр бизнеса и инноваций

На 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в городе Баку с 17 по 22 мая 2026 года, будет представлен новый компонент - Бизнес- и инновационный центр, направленный на продвижение инновационных подходов в сфере обеспечения жильем.

Как передает Day.Az, этот Центр в рамках своей специальной программы выдвинет на первый план практические решения, методы реализации и партнерские связи, охватывающие все этапы (цепочку создания ценности) процесса городского развития.

Он будет способствовать развитию подходов к решению глобального жилищного кризиса в рамках темы WUF13 "Жилище для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", уделяя основное внимание вопросам инноваций, инвестиций и практической реализации.

Основными целями Бизнес- и инновационного центра являются демонстрация того, как обеспечение жильем осуществляется на практике, а также создание платформы для эффективного сотрудничества и координации.

Программа объединит представителей частного сектора и других заинтересованных сторон, занимающихся разработкой инновационных решений в области обеспечения жильем и базовыми услугами.

На площадке Бизнес- и инновационного центра состоятся 15 сессий на тему "Практическое применение цепочки создания ценности в городском развитии". На этих интерактивных сессиях будет продемонстрировано, как устойчивое городское развитие и достойное жилье развиваются благодаря реальным проектам и опыту, реализуемым партнерами, компаниями и бизнес-ассоциациями.

Центр, представляющий частный сектор во всем его многообразии - от крупных компаний до малых и средних предприятий, стартапов и бизнес-ассоциаций, - выдвинет на передний план инновации, технологии и новые подходы к решению градостроительных проблем. Он также будет способствовать превращению идей в практико-ориентированные подходы и укреплению сотрудничества в области цепочки создания ценности в городском развитии, поощряя обмен опытом между городами, инвесторами и специалистами, применяющими свои знания на практике.

Кроме того, в Бизнес- и инновационном центре будет представлено специальное пространство - Павильон стартапов, где недавно созданные компании и молодые предприниматели смогут продемонстрировать свои инновации.

Целью этого павильона, в котором участвуют 14 выбранных стартап-проектов из 10 стран мира, является предоставление площадки новым субъектам и выдвижение на первый план масштабируемых идей для решения как жилищных, так и градостроительных проблем.