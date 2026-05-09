В Китае создали окна-трансформеры - ВИДЕО
В Китае наладили производство окон-трансформеров, которые при необходимости превращаются в полноценный балкон.
Как передает Day.Az, видео необычной конструкции распространилось в социальных сетях.
Согласно опубликованной информации, система способна выдерживать вес нескольких взрослых человек, а процесс складывания и раскладывания занимает всего несколько секунд.
