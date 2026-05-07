Испания бьет тревогу из-за вспышки опасного вируса

Испанское телевидение сообщает о вспышке смертельно опасного хантавируса на круизном судне, вызвавшей обеспокоенность среди пассажиров и медиков, сообщает Day.Az.

По данным экспертов, заражение происходит при вдыхании воздуха в местах, где находятся экскременты или моча инфицированных грызунов, а также при прямом контакте с ними. Инкубационный период вируса может составлять от одной до восьми недель.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что на судне выявлен андский штамм хантавируса - единственный тип вируса, способный передаваться от человека к человеку.

Однако специалисты подчеркивают, что риск такой передачи крайне низок. Для заражения необходим тесный и длительный контакт, включая совместное проживание или контакт со слюной инфицированного человека. При этом вирус не распространяется так легко, как COVID-19 или грипп.