Создателя коронавируса в США лишили грантов и отстранили от работы в университете

В США профессор вирусологии Ральф Бэрик, известный своими исследованиями коронавирусов и работами в области так называемых "экспериментов по усилению функций вирусов", лишен грантового финансирования и фактически отстранен от работы в Университете Северной Каролины.

По данным источника, университет также отказался сотрудничать с Национальными институтами здравоохранения США (NIH), которые запрашивали документы и переписку, связанную с исследованиями Барика. Официальных подробных комментариев от вуза и самого ученого не последовало.

Ральф Бэрик - вирусолог, который вместе с Ши Чжэнли в 2015 г. участвовал в работе по созданию лабораторной химерной версии коронавируса на основе SARS-подобных вирусов. Из-за таких исследований и обсуждений в Конгрессе США его называют "создателем коронавируса".