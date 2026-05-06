Саммит в Ереване показал, насколько был прав Баку

Автор: Лейла Таривердиева

Саммит Европейского политического сообщества в Ереване стал большим событием для Армении. Событий такого масштаба за годы своей независимости эта страна еще не видела. Потому что туда не ехали.

Президент Франции Эммануэль Макрон верно заметил, что восемь лет назад, то есть до избрания премьер-министром Никола Пашиняна никто бы не приехал в Армению. Правда, он не полностью раскрыл тему, указав в качестве причины лишь тот факт, что страна рассматривалась как сателлит и союзник другого государства, а именно России. На самом деле, в Армению не ехали, в первую очередь по причине ее статуса страны-оккупанта. Хотя никто публично ее таковой не называл, даже ее союзники знали, что к чему. При этом, визиты на высоком уровне в Азербайджан совершались, здесь проводились масштабные международные мероприятия и встречи, на азербайджанской площадке устраивали переговоры представители разных мировых полюсов. Армения же была изгоем из-за своей агрессорской политики, ясно обозначенной в документах СБ ООН. Хотя, повторим, никто никогда вслух об этом не говорил, аура оккупанта вовсе не красила Ереван, и визиты туда могли отразиться на отношениях с Азербайджаном. Не будь сейчас мирного процесса, не реализуй две страны мирную повестку, саммит Европейского политического сообщества не прошел бы в Ереване. И даже если бы азербайджанская сторона не выступила против, туда все равно не приехали бы лидеры многих государств, поддерживающих партнерство с Азербайджаном.

Сегодня в Армению можно ехать смело, потому что погода в регионе совсем другая. Азербайджан не только приветствует проведение в соседней стране подобных встреч высокого уровня, но и сам принимает в них участие. Путь пока и онлайн, но участие и выступление Президента Ильхама Алиева на саммите стало, думается, одним из главных событий ереванского саммита. А некоторые европейские деятели после Еревана сразу отправились в Баку.

Однако насчет несвободы Армении Макрон не ошибается. Армения действительно никогда не была независима и суверенна. И французского лидера вряд ли можно тут назвать первооткрывателем. Он сказал в Ереване то, о чем Баку говорит уже много лет.

Еще задолго до Второй карабахской войны и до прихода к власти Никола Пашиняна Президент Азербайджана заявлял, что "Армения в качестве независимого государства на карте мира существует лишь формально. Армения является зависимой страной, которая не может самостоятельно определить свое будущее". Так оно и было. С приходом Пашиняна ситуация начала несколько меняться, однако статус оккупанта не позволял стране встать на путь реального суверенитета.

В одном из своих выступлений после войны глава государства говорил: "Называть Армению независимой страной абсолютно необоснованно. Потому что абсолютное большинство признаков, присущих независимой стране, у армянского государства нет. А причина этого - их оккупационная политика".

В другой раз Президент Азербайджана подчеркивал, что "в мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств". И приводил в пример Армению.

Оккупационная политика тормозила развитие страны, не давала ей превратиться в нормальное государство, стать рукопожатной, получить реальную независимость. Страна, оккупирующая территории соседа, по определению не может говорить о своем суверенитете. Баку постоянно указывал Еревану на эту элементарную истину. Армения начала свою долгожданную государственность с агрессии против соседней страны и тем самым лишила себя всех возможностей, которые независимость могла ей дать. И просуществовала в подвешенном статусе почти тридцать лет, пока Азербайджан не помог ей избавиться от позорного статуса изгоя мировой политики.

Так что саммит Европейского политического сообщества в Ереване лишний раз продемонстрировал, насколько был прав Баку.

Нельзя не согласиться с Николом Пашиняном, который на саммите в Ереване заявил, что Армения в настоящее время перешла от повестки выживания к повестке развития, сформировав новую стратегию, основанную на идеологии "Реальной Армении". По его словам, ключевым этапом формирования этой новой реальности и региональной стратегии стала четырехсторонняя встреча, состоявшаяся 6 октября 2022 года в Праге.

Встреча в Праге прошла на полях первого саммита Европейского политического сообщества. Формат, созданный по инициативе Эммануэля Макрона, только зарождался, но уже помог сделать первый шаг в решении хотя бы одной проблемы. В заявлении, принятом по итогам пражской встречи, стороны выступили с заявлением, в котором подчеркивалось, что "Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в конце октября в Брюсселе".

Именно на той встрече Армения официально, в присутствии Президента Франции и тогдашнего председателя Европейского совета Шарля Мишеля признала территориальную целостность Азербайджана в соответствии с границами, в которых эта страна признана мировым сообществом. До этого армянская сторона пыталась избегать таких формулировок. Поэтому, независимо от того, с каким посылом та же Франция, на тот момент занимавшая странную позицию, шла на встречу, ее итог стал очередной дипломатической победой Азербайджана. В официальном документе был закреплен статус признания Арменией территориальной целостности Азербайджана без каких-либо оговорок.

Помнится, армянский парламент, ратифицируя Алма-Атинскую декларацию, сделал это с оговорками касательно Карабаха, однако оговорки не нашли отражения в самом документе, ставшем единственной законной основной разграничения между бывшими союзными республиками. Все последующие годы Ереван утверждал, что не признал Карабах в составе Азербайджана, так как декларация была ратифицирована с оговорками. Но оговорки, принятие армянским парламентом, для международного договора не имели никакого значения. И в Праге в 2022 году Никол Пашинян был вынужден это признать.

Что касается Азербайджана, то у него никогда не было вопросов к территориальной целостности соседа в пределах административных границ советских времен. Для нас главным было официальное признание армянской стороной факта принадлежности Карабахского региона Азербайджану. И это подтверждение было получено. После чего процессы начали двигаться по новой траектории. Пражская встреча стала важным этапом, после которого никто уже не мог ставить суверенитет Азербайджана над Карабахом под вопрос, потому что сама Армения официально и в присутствии свидетелей признала этот факт.

Победой Баку стало также то, что в итоговом документе встречи не было упоминания о Минской группе ОБСЕ. Президент Азербайджана не позволил вернуть МГ в игру. Ильхам Алиев также пресек попытки включить Азербайджан в зону охвата наблюдательной миссии Евросоюза (как изначально планировалось), и в совместном заявлении говорится о направлении миссии только в Армению.

Примечательно, что до четырехсторонней встречи там же, в Праге, состоялась трехсторонняя - с участие президентов Азербайджана и Турции и премьер-министра Армении, затем превратившаяся в пятистороннюю, когда к ней присоединились Виктор Орбан и Эммануэль Макрон.

Все пражские решения, и все решения, принятые позднее, стали судьбоносными для Армении, так как обеспечили ей реальный суверенитет и независимость. Обеспечили ей выход в большой мир, открыли перед ней дороги и огромные возможности.

Один тот факт, что большинство из высоких гостей ереванского саммита впервые совершили визиты в Армению, говорит обо всем, что нужно знать о причинах и следствиях происходящего на Южном Кавказе.