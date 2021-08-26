Президент Ильхам Алиев: Называть Армению независимой страной абсолютно необоснованно

Называть Армению независимой страной абсолютно необоснованно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.

"Сегодня Армения открыто признает, что она не может обеспечивать свою безопасность, защищать свои границы, не может жить за свой счет. В таком случае не может быть и речи о независимости. Называть Армению независимой страной абсолютно необоснованно. Потому что абсолютное большинство признаков, присущих независимой стране, у армянского государства нет. А причина этого - их оккупационная политика. Если бы они вовремя прислушались к моим словам и покинули наши земли, то не оказались бы в таком позорном положении. В итоге они все равно вынуждены были прислушаться к моим словам. Я говорил, что они должны убраться с наших земель. Убрались. В итоге произошло то, что я говорил, но они потеряли время. В каком сегодня положении Армения - видит каждый. Конечно, они еще долгие годы будут испытывать шок горького поражения. Мы же после этого будем жить как страна-победитель, народ-победитель, будем жить с гордостью. Мы будем сами строить свое будущее, восстановим освобожденные земли. Будем вечно хранить в своих сердцах память о наших шехидах",- сказал Президент Ильхам Алиев.