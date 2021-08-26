https://news.day.az/officialchronicle/1373204.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны - ФОТО
26 августа Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны в Абшеронском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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