Завершился визит Председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в Азербайджан - ФОТО 4 мая завершился рабочий визит Председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в Азербайджанскую Республику. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.
Председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
