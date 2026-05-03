Военные США пропали без вести на учениях в Африке

В Марокко во время учений "Африканский лев" без вести пропали двое военных США. Об этом сообщает в соцсети X местное командование вооруженных сил США (AFRICOM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В посте уточняется, что это произошло накануне вблизи учебной зоны Кап-Драа, расположенной недалеко от города Тан-Тан на юго-западе страны.