10 самых экономичных и компактных кроссоверов для города

Topspeed перечислил 10 самых лучших кроссоверов для города. При отборе учитывались такие параметры, как лёгкость парковки, топливная экономичность, обзорность и наличие современных систем безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Самый доступный вариант - Chevrolet Trailblazer от $23,3 тыс. Он оснащается 1,2-литровым или 1,3-литровым турбомотором до 155 л.с. Расход - около 7,6 л на 100 км. Кроссовер отличается компактными габаритами и хорошей обзорностью.

Toyota Corolla Cross стартует от $25 тыс. Базовая версия имеет 2,0-литровый двигатель на 169 л.с. с расходом 7,4 л на 100 км. Гибридная версия за $ 29,4 тыс. выдаёт 196 л.с. при расходе всего 5,6 л на 100 км.

Hyundai Kona оценивается от $25,5 тыс. Под капотом 2,0-литровый мотор на 147 л.с. с расходом 7,6 л на 100 км. Модель отличается очень компактными размерами, облегчающими парковку и "лёгким" рулём. В стандарте - активный круиз-контроль.

Mazda CX-30 стоит от $26 тыс. Базовая версия уже имеет полный привод и 2,5-литровый двигатель на 186 л.с. Расход - 8,7 л на 100 км. CX-30 отличается хорошей шумоизоляцией и салоном, близким к премиальному.

Subaru Crosstrek продаётся от $27 тыс. Как и все Subaru, Crosstrek имеет полный привод в базе. Двигатель - 2,5 литра на 180 л.с., расход - 8,1 л на 100 км. Гибридная версия за $ 34 тыс. (3,1 млн рублей) выдаёт 194 л.с. при расходе 6,5 л на 100 км.

Kia Sportage стартует с $28,8 тыс. Базовый 2,5-литровый мотор выдаёт 187 л.с. при расходе 8,4 л на 100 км. Гибридная версия за $ 30,5 тыс. с 1,6-литровым турбодвигателем суммарной мощностью 232 л.с. имеет расход всего 5,6 л на 100 км.

Nissan Rogue стоит от $29,5 тыс. Под капотом 1,5-литровый турбомотор на 201 л.с. с расходом 7,4 л на 100 км. Rogue отличается эргономичными сиденьями Zero Gravity.

Новое поколение Mazda CX-5 оценивается от $30 тыс. Базовая версия получила 2,5-литровый двигатель на 187 л.с., полный привод и расход 8,7 л на 100 км.

Toyota RAV4 в гибридной версии стартует с $31,9 тыс. Установка выдаёт суммарные 236 л.с., расход всего 5,5 л на 100 км. В стандарте - комплекс Safety Sense 4.0.

Самая дорогая модель в рейтинге - Honda CR-V Hybrid от $35,6 тыс. . Гибридная система на базе 2,0-литрового двигателя выдаёт 204 л.с., расход - 5,9 л на 100 км. CR-V Hybrid выделяется плавностью хода, продуманной эргономикой и отличной обзорностью.