Джевдет Йылмаз посетит Армению

4 мая вице-президент Турции Джевдет Йылмаз представит Турцию на 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдёт в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", на встрече под темой "Строим будущее: единство и стабильность в Европе" будут обсуждаться вопросы укрепления демократической устойчивости, развития связей, а также расширения сотрудничества в сферах экономики и энергетической безопасности.

Сообщается, что в ходе визита также будут обсуждаться события в регионе и глобальные проблемы.

Отметим, визит Джевдета Йылмаза в Ереван станет первым визитом такого уровня из Турции в Армению.