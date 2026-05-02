Джевдет Йылмаз посетит Армению
4 мая вице-президент Турции Джевдет Йылмаз представит Турцию на 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдёт в Ереване.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", на встрече под темой "Строим будущее: единство и стабильность в Европе" будут обсуждаться вопросы укрепления демократической устойчивости, развития связей, а также расширения сотрудничества в сферах экономики и энергетической безопасности.
Сообщается, что в ходе визита также будут обсуждаться события в регионе и глобальные проблемы.
Отметим, визит Джевдета Йылмаза в Ереван станет первым визитом такого уровня из Турции в Армению.
