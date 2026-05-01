В Азербайджане у военнослужащих появятся личные жетоны

В законодательство вводится понятие "личный жетон военнослужащего".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых поправках к закону "О воинской обязанности и военной службе", вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, личный жетон - это знак, содержащий индивидуальный идентификационный номер и группу крови и используемый для установления личности погибших, умерших или получивших ранения (травмы, контузии) военнослужащих. Военнослужащие обеспечиваются личными жетонами соответствующими государственными органами (учреждениями, входящими в структуру государственного органа), в которых они проходят службу. Порядок обеспечения военнослужащих личными жетонами, их изображение, характеристики и правила учета будут определяться органом, выбранным соответствующим органом исполнительной власти.

Отмечается, что при исполнении служебных обязанностей военнослужащие сталкиваются с различными рисками. В ходе боевых действий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с их служебной деятельностью, они могут погибнуть или получить травму (ранение, травма, контузия, увечья, при которых их опознание становится невозможным и т.д.). В таких ситуациях оперативное установление личности военнослужащих и своевременное оказание медицинской помощи (особенно с учетом информации о группе крови) имеет жизненно важное значение.

В этой связи подчеркивается необходимость применения механизма персональной идентификации, широко используемого в международной практике и доказавшего свою эффективность. Для решения данного вопроса предлагается закрепить в законодательстве понятие "личный жетон" и порядок его использования.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.