Путин предложил Трампу помощь

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в среду предложил оказать помощь президенту США Дональду Трампу в вопросах, связанных с войной с Ираном, в частности по теме обогащённого урана.

Как сообщает Day.Az, об этом Трамп заявил после телефонного разговора с Путиным.

"Он хотел помочь. Я сказал ему, что прежде чем помогать мне, я хочу, чтобы он завершил свою войну", - заявил Трамп в комментарии CNN.

Трамп также отметил, что разговор с Путиным прошёл очень хорошо, и выразил мнение, что решение конфликта в Украине может быть найдено в относительно короткие сроки.