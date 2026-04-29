США вводят новые санкции против структур, связанных с Ираном

Минфин США ввел санкции в отношении 17 физических лиц и 18 компаний, которые, как утверждается, содействуют обходу ограничительных мер Ираном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении американского финансового ведомства.

По данным Минфина, попавшие под ограничения лица и структуры обеспечивали иранским военным доступ к международной финансовой системе. Это, как утверждается, позволяло получать средства от незаконной продажи нефти, а также приобретать чувствительные компоненты для ракет и других видов вооружений.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о существовании так называемой "теневой банковской системы Ирана", которая используется для обхода глобальных торговых ограничений. По его словам, любые финансовые институты, вовлеченные в подобные схемы, могут столкнуться с серьезными последствиями.

В санкционные списки включены компании, зарегистрированные в Иране, Гонконге и Великобритании.