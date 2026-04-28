Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился в городе Габала с делегацией, возглавляемой государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов Саидом бин Мубараком Аль-Хаджери.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, было отмечено, что в ходе встречи широко обсуждались перспективы развития существующих отношений дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ.

Стороны особо отметили высокий уровень политического диалога между странами и рассмотрели возможности расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики, включая возобновляемую, транспорта и логистики, высоких технологий, образования и др.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане и реализуемых крупных инфраструктурных проектах в регионе, подчеркнув значимость участия компаний из ОАЭ в проектах, осуществляемых в нашей стране.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества на международных платформах.