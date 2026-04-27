Иностранные дипломаты ознакомились с Ханкенди

27 апреля сотрудники посольства Федеративной Республики Германия в Азербайджане посетили город Ханкенди.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в рамках визита гостям была предоставлена подробная информация о широкомасштабных проектах, реализуемых в городе.

Отмечается, что работы по обновлению инфраструктуры и формированию современной городской среды последовательно продолжаются. Наряду с этим, также обеспечивается возвращение в Ханкенди жителей, вынужденно покинувших свои родные края. Также осуществлён процесс переселения в посёлок Кяркиджахан, и мероприятия в этом направлении поэтапно продолжаются.

Во время прогулки по городу дипломатические представители посетили Площадь Победы и Карабахский университет. Они также поинтересовались деятельностью высшего учебного заведения и условиями, созданными для студентов.