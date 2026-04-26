Появились новые подробности о подозреваемом в стрельбе на ужине с Трампом

Подозреваемый в стрельбе на вечере с участием президента США Дональда Трампа 31-летний Коул Томас Аллен жертвовал средства его сопернице на выборах Камале Харрис и разрабатывал шутеры, следует из сообщения газеты Los Angeles Times и аккаунта мужчины в соцсети LinkedIn, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По данным федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года Аллен пожертвовал 25 долларов ActBlue, комитету политического действия, собирающему средства для демократов. Средства предназначались для президентской кампании Камалы Харрис", - говорится в материале.

Вместе с тем, как выяснили корреспонденты, Аллен зарегистрирован как избиратель, не отдающий предпочтение ни одной из фракций.

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.