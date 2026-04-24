В Москве пассажир метро упал на пути перед прибывающим поездом

В метро Москвы мужчина, засмотревшись в телефон, не заметил, что платформа закончилась и упал на рельсы. Инцидент случился на Сокольнической линии Московского метрополитена на станции "Красносельская", видео произошедшего опубликовано на сайте Главного управления МВД по Москве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На станции "Красносельская" пассажир, смотря в экран смартфона, не заметил края платформы и упал на путь непосредственно перед прибывавшим электропоездом", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что "благодаря профессионализму машиниста, трагедии удалось избежать". Машинист успел остановить прибывающий поезд, а другие пассажиры помогли мужчине подняться на платформу.

После пассажир был доставлен в отдел полиции, где дал объяснения произошедшему. В отношении мужчины составили административный протокол о нарушении требований транспортной безопасности и назначили ему штраф в размере 20 тысяч рублей.