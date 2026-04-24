Илон Маск объявил о запуске производства электромобиля без руля

Глава Tesla Илон Маск сообщил о начале серийного производства роботакси Cybercab на заводе Giga Texas в ходе отчета за первый квартал 2026 года. По его словам, выпуск новой модели уже стартовал, однако на первом этапе темпы будут невысокими из-за создания новой цепочки поставок и производственных процессов. Об этом сообщает издание Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Cybercab представляет собой автомобиль без рулевого управления, рассчитанный на полностью автономную эксплуатацию. При этом, как отметил вице-президент по инженерии транспортных средств Ларс Морави, модель не подпадает под ограничение Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), которое обычно устанавливает лимит в 2500 автономных автомобилей в год для машин, не соответствующих всем федеральным стандартам безопасности. В отличие от конкурентов, Tesla спроектировала Cybercab так, чтобы он изначально соответствовал действующим требованиям FMVSS, что позволяет компании обойти процедуру получения специальных разрешений.

По словам Маска, первый экземпляр Cybercab без руля был собран ещё в феврале, однако полноценное производство началось только сейчас. Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе именно такие автомобили могут стать основой выпуска компании, поскольку большинство поездок совершается одним или двумя пассажирами.

Несмотря на запуск производства, технология полностью автономного вождения без контроля со стороны человека пока не завершена. Маск заявил, что версия Full Self-Driving без участия водителя может появиться у клиентов "вероятно, в четвёртом квартале" текущего года, хотя ранее сроки внедрения этой технологии неоднократно сдвигались.

По имеющимся данным, текущий парк роботакси Tesla с системой под контролем водителя попадает в аварии примерно в четыре раза чаще, чем среднестатистические водители, а сам Маск признал наличие проблем в работе системы, включая случаи, когда автомобили останавливаются или зацикливаются.

Дополнительным фактором давления на проект стал уход нескольких ключевых сотрудников: с февраля компанию покинули менеджер программы Виктор Нечита, руководитель инфраструктуры OTA и сервисов поездок Томас Дмитрик и глава сборочного направления Марк Лупки. В результате у Tesla не осталось ни одного из первоначальных руководителей программ для текущих серийных автомобилей.