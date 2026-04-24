Саудовская Аравия перестраивает маршруты - Азербайджан оказывается в центре новой логистики

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Пять маршрутов - одно решение. И мировой логистический рынок начинает смотреть на Аравийский полуостров иначе. Когда Саудовская Аравия в рамках Vision 2030 запускает сразу пять железнодорожных коридоров между Персидским заливом и Красным морем, это не формальность и не повод для дежурных заявлений. Это точный стратегический маневр: королевство, десятилетиями продававшее сырье, теперь намерено продавать маршруты - бизнес с иной маржой и геополитическим весом.

Эр-Рияд давно вышел за рамки роли нефтяной кладовой. Vision 2030 - это практическая модель трансформации, где нефть уступает место диверсификации, а пустыня - логистическим хабам. Связывая промышленные зоны с портами Залива и выходами к Красному морю, страна формирует устойчивые цепочки поставок - те, что выдерживают геополитические шоки.

А шторма, как известно, сегодня не редкость.

Ормузский пролив - одна из самых уязвимых артерий мировой торговли - давно вызывает у логистиков нечто среднее между профессиональным беспокойством и экзистенциальным ужасом. Через этот узкий морской коридор проходит около пятой части всей мировой нефти. Любое обострение в регионе - и глобальная экономика начинает нервно кашлять. Именно поэтому альтернативные маршруты сегодня - это не прихоть, а стратегическая необходимость.

И вот здесь на карте появляется Азербайджан.

"Азербайджан может стать естественным мостом от региона Персидского залива через Каспийское море, Грузию и Турцию в Европу", - написал в своем стратегическом разборе Зия Мамедов, заместитель начальника отдела маркетинга Департамента маркетинговой и тарифной политики Азербайджанских железных дорог. Слово "мост" здесь - это техническое описание реальности: Бакинский порт, Свободная экономическая зона Алят, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, коридор TRIPP - все это уже существует, уже работает, уже пропускает через себя грузы, которые еще десять лет назад шли совершенно другими путями.

Средний коридор - маршрут из Китая через Центральную Азию, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию в Европу - долгое время оставался красивой концепцией на слайдах международных форумов. Теперь он становится рабочим инструментом. И чем больше нестабильности накапливается на традиционных маршрутах - южных морских и северных сухопутных, - тем очевиднее его ценность.

"Следующий этап евразийской логистики может заключаться не в замене одного коридора другим, а в их интеграции. В этой системе Саудовская Аравия и Азербайджан могут оказаться ближе, чем кажется", - резюмирует Мамедов. И в этой фразе - весь смысл происходящего. Не конкуренция маршрутов, а их сборка в единую архитектуру. Не один победитель, а сеть, в которой выигрывает тот, кто занял правильный узел.

Азербайджан - именно такой узел. Страна, которая в последние годы последовательно и без лишнего шума инвестировала в то, чтобы стать незаменимой. Не самой большой. Не самой богатой. Но - незаменимой. И теперь, когда Саудовская Аравия начинает тянуть свои рельсы на север, а Китай ищет пути в обход перегруженных морских трасс, Баку обнаруживает себя именно там, где и должен быть стратегически мыслящий игрок: в точке пересечения чужих интересов, которую он заблаговременно обустроил под себя.

Карты лгут. Не в смысле картографической погрешности, а в смысле ложного ощущения статичности: линии границ, пунктиры маршрутов, синие прожилки морей - все это выглядит неизменным, тогда как в действительности экономическая география переписывается каждое десятилетие. Сегодня такое переписывание происходит на наших глазах, и эпицентров у него как минимум два - Эр-Рияд и Баку. Расстояние между ними по прямой составляет около 2700 километров. Стратегически они оказываются значительно ближе.

Saudi Arabian Railways объявили о запуске пяти новых железнодорожных логистических маршрутов, соединяющих порты Персидского залива с портами Красного моря. Сухая констатация факта скрывает за собой революционное содержание: Саудовская Аравия целенаправленно преобразует себя из экспортера углеводородов в экспортера логистических услуг. Это не инфраструктурный проект - это цивилизационный маневр. Vision 2030 в своей транспортной компоненте означает ни много ни мало переориентацию одной из крупнейших экономик арабского мира с рентной модели на сервисно-транзитную. Королевство намерено зарабатывать не только на том, что у него под землей, но и на том, что проходит через его территорию.

Логика этого замысла безупречна. Саудовская Аравия занимает уникальное географическое положение: она соединяет два стратегических водных пространства - Персидский залив и Красное море - сухопутным перешейком протяженностью около 1300 километров. Прежде этот перешеек воспринимался как неизбежный транзитный маршрут, но не как самостоятельная логистическая ценность. Новые железнодорожные линии превращают его в конкурентный актив. По данным Saudi Ports Authority, через порты королевства ежегодно проходит более 8 миллионов TEU контейнерных грузов. Связав эти потоки со скоростной железнодорожной инфраструктурой, Эр-Рияд получает возможность перехватить значительную долю транзита, который сегодня идет исключительно морем через Суэцкий канал.

Суэцкий канал - вот где скрыта подлинная геополитическая подоплека саудовской инициативы. Через него ежегодно проходит около 12-15% мировой торговли, что при суммарном объеме глобального товарооборота в 32 триллиона долларов означает колоссальные грузопотоки. Однако события 2021 года, когда контейнеровоз Ever Given заблокировал канал на шесть суток, обнажили системную уязвимость: мировая экономика оказалась заложницей одного узкого горлышка. Добавьте к этому хуситские атаки на суда в Красном море, участившиеся в 2023-2024 годах, страховые надбавки, которые взлетели в пять-семь раз, вынужденные перенаправления грузов вокруг мыса Доброй Надежды с потерей 10-14 дней транзитного времени - и станет очевидно: диверсификация маршрутов из факультативной опции превращается в императив выживания глобальных цепочек поставок.

Азербайджан в этой системе координат - потенциальный бенефициар первого порядка, причем такой, чьи козыри сформировались не случайно, а в результате последовательной инфраструктурной стратегии, которую Баку проводил все последнее десятилетие с редкой для постсоветского пространства методичностью. Средний коридор, соединяющий Китай через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию с Европой, за последние три года совершил качественный скачок: из концептуального проекта с красивыми презентациями он превратился в функционирующую логистическую реальность с измеримыми показателями. Грузооборот по нему вырос с менее чем 1 миллиона тонн в 2020 году до свыше 4 миллионов тонн в 2024-м - динамика, которую не объяснить простым стечением обстоятельств. По расчетам Азиатского банка развития, к 2030 году потенциал коридора оценивается в 11 миллионов тонн ежегодно. Но даже эта цифра - лишь тень от его подлинных возможностей, если в уравнение войдут грузопотоки Персидского залива.

Чтобы понять, почему Азербайджан занимает в этой конструкции узловое, а не вспомогательное положение, необходимо взглянуть на Каспий не как на замкнутое озеро, а как на внутреннее море с функцией транзитного хаба - роль, которую оно исторически играло на Великом шелковом пути и которую сегодня возвращает себе уже в контексте контейнерной революции XXI века. Азербайджан контролирует западный берег этого моря - единственный выход из каспийского бассейна на Южный Кавказ и далее в сторону Турции и Европы. Ни Казахстан, ни Туркменистан, как бы активно они ни развивали собственную портовую инфраструктуру, не имеют того, что есть у Баку: сухопутного коридора, уже прошитого железной дорогой до самой турецкой границы.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, запущенная в 2017 году и соединившая Азербайджан, Грузию и Турцию единой колеей, стала первым в истории прямым железнодорожным маршрутом между Каспием и Европой в обход российской территории. Ее пропускная способность сегодня составляет около 5 миллионов тонн в год, однако проектный потенциал при полном освоении инфраструктуры - до 17 миллионов тонн. Это не просто стальная нить между тремя столицами. Это несущая балка всей евразийской логистической конструкции на ее западном фланге: именно через этот маршрут китайские товары, центральноазиатское сырье и потенциальные грузы из зоны Персидского залива могут выходить на турецкую сеть, а через нее - в европейские порты Мраморного и Черного морей.

Критически важна и цифровая составляющая, о которой в разговорах о логистике говорят значительно реже, чем о рельсах и кранах. Азербайджан в 2023-2024 годах последовательно внедрял систему электронного таможенного администрирования на всех ключевых транзитных точках, сокращая время таможенного оформления с нескольких суток до нескольких часов. Это принципиальный момент: в конкуренции логистических коридоров выигрывает не тот, у кого длиннее рельсы, а тот, у кого меньше трения на стыках между национальными системами. Именно таможенные задержки, а не километраж, исторически убивали привлекательность альтернативных маршрутов - и именно здесь Азербайджан сделал ставку, способную изменить соотношение сил.

Теперь соединим эти два вектора - саудовский и азербайджанский - в единую стратегическую картину. Если Saudi Arabian Railways связывают Персидский залив с Красным морем новыми железнодорожными маршрутами, следующим логическим шагом становится продление этой цепочки на север: через мультимодальную схему - паром через Персидский залив, затем железная дорога по иранской или туркменской территории - к азербайджанским узлам на Каспии. Именно этот сценарий с институциональной трезвостью описывает Зия Мамедов из Азербайджанских железных дорог, и за его словами стоит не протокольный оптимизм, а конкретная операционная логика человека, который считает тонно-километры, а не строчит декларации.

Ормузский пролив - это не просто географическая точка на карте Персидского залива. Через его 54-километровую горловину ежедневно проходит около 21 миллиона баррелей нефти, что составляет примерно 20% мирового потребления энергоносителей. При этом страховые Lloyd's of London в 2023-2024 годах зафиксировали рост военных рисковых надбавок для судов в регионе на 300-400% - красноречивый индикатор того, как финансовые рынки оценивают стабильность этого транзитного горлышка. Любое военное или политическое обострение в зоне Залива мгновенно превращает вопрос об альтернативных маршрутах из теоретического в сугубо практический - с расчетами на полях за чашкой кофе в штаб-квартирах крупнейших логистических операторов мира. Именно в этом контексте Средний коридор приобретает не просто коммерческое, но и стратегическое страховое значение, которое не поддается прямой монетизации в мирное время, однако оказывается бесценным в момент кризиса. Он позволяет Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ диверсифицировать логистику таким образом, чтобы критически важная часть торговых потоков не зависела одновременно от уязвимостей Ормуза и Суэца - двух узких мест, контроль над которыми определяет судьбу глобальной торговли в той же мере, в какой контроль над Дарданеллами определял судьбу средиземноморской торговли пять веков назад.

Нельзя не упомянуть в этом контексте и "Маршрут Трампа". Проект восстановление транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Это соглашение - не просто дипломатический успех. Оно открывает еще одно транзитное окно: к Нахчывану и далее к турецко-иранской границе. Учитывая, что Иран граничит с Персидским заливом и имеет железнодорожное сообщение с Турцией, контуры принципиально новой евразийской логистической сети начинают проступать со всей ясностью.

Здесь уместна историческая параллель. В XV-XVI веках Венеция контролировала торговые пути между Левантом и Европой, извлекая из этой посреднической роли колоссальные доходы. Открытие морского пути вокруг Африки Васко да Гамой разрушило эту монополию, и Венеция вошла в длительный упадок. Азербайджан сегодня находится в зеркально противоположной ситуации: не монополия рушится, а новая монополия строится. Тот, кто первым выстроит бесшовную мультимодальную инфраструктуру от берегов Персидского залива до Центральной Европы, получит транзитную ренту на десятилетия вперед.

Главный вывод, который следует из всего изложенного, не сводится к простой формуле "Азербайджан выиграет от саудовской экспансии". Реальность сложнее и интереснее. Формируется принципиально новая евразийская логистическая архитектура, в которой коридоры не конкурируют между собой, а встраиваются в единую систему с множественными точками входа и выхода. Средний коридор займет свою нишу высокоскоростного, надежного и геополитически диверсифицированного пути между Азией и Европой. Азербайджан же, благодаря своей инфраструктурной готовности и дипломатической активности последних лет, рискует оказаться в этой нише ее архитектором.