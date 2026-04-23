Антикоррупционная операция в Азербайджане

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело операцию в Гарадагском и Джебраильском районных отделах Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как передает Day.Az, в результате операции были задержаны несколько человек.

Сотрудники отделов обвиняются в коррупционных преступлениях.

По информации Trend, в отношении должностных лиц Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, задержанных в ходе операции, избрана мера пресечения в виде ареста. В частности, старшие офицеры Гарадагского районного управления Алиев Этибар Юсиф оглу и Алиев Шамиль Маджид оглу, заместитель начальника Джебраильского отдела Мадатсойлу Ниям Этибар оглу, а также офицер отдела мобилизационной подготовки Саатлинского районного отдела Керимли Араз Вугар оглу арестованы сроком на 4 месяца.

Будет предоставлена дополнительная информация.