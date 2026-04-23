https://news.day.az/politics/1829805.html Завершился визит Президента Латвии в Азербайджан - ФОТО Официальный визит Президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса в Азербайджанскую Республику завершился 23 апреля. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
