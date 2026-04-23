Завершился визит Президента Латвии в Азербайджан

Официальный визит Президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса в Азербайджанскую Республику завершился 23 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.