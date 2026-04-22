Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил Шехидляр хиябаны
22 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил Шехидляр хиябаны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высокий гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
Затем Президент Латвии полюбовался панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку. Он был подробно проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре