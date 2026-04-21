ООН надеется на продление перемирия между США и Ираном
ООН надеется, что США и Иран продолжат диалог и режим прекращения огня будет продлен.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Мы надеемся, что диалог между США и Исламской Республикой Иран продолжится, режим прекращения огня будет продлен и дипломатия будет реализована в полном объеме", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
21 апреля президент США Дональд Трамп назвал "крайне маловероятным" продление режима прекращения огня с Ираном, срок действия которого истекает вечером 22 апреля.
