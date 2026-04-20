Кто должен погасить кредит умершего человека?

В последние дни активно обсуждается вопрос о том, кто должен погашать кредитные долги умерших лиц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, ключевую роль в этом вопросе играют страхование жизни и право наследования.

Отмечается, что если у заемщика была оформлена страховка жизни, то в случае его смерти долг погашается страховой компанией. В противном случае долги переходят к наследникам вместе с наследством. Если наследник принимает наследство, он также принимает на себя долговые обязательства, а в случае отказа - не несет этой ответственности.

