В Турции заявили о скором истечении соглашения по поставкам газа из Ирана

Контракт по поставкам иранского газа в Турцию подходит к завершению

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, отвечая на вопросы журналистов в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума.

По его словам, Турция предпринимает стратегические шаги для укрепления своего энергетического портфеля и диверсификации источников.

Министр отметил, что в рамках стратегии диверсификации поставок газа Анкара рассматривает различные варианты, включая закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Комментируя возможное продление поставок иранского газа, Байрактар заявил: "Возможность продления может быть обсуждена, однако на данный момент переговоры по этому вопросу не ведутся".