Ереван надеется на деловые отношения с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что в ближайшем будущем между Баку и Ереваном будут установлены деловые отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава правительства заявил, представляя предвыборную программу партии "Гражданский договор".

Рассказав об институционализации мира между Арменией и Азербайджаном, Пашинян отметил, что важными инструментами являются контакты между представителями гражданского общества и делового сообщества, двусторонняя торговля, политический, культурный и гуманитарный диалог, и партия "Гражданский договор" будет поощрять и поддерживать активизацию этих направлений в контексте армяно-азербайджанских отношений.

"Рад отметить, что некоторые программы уже воплощаются в жизнь. Двусторонняя торговля между Арменией и Азербайджаном устанавливается небольшими шагами, контакты между представителями гражданского общества уже на конкретном пути, я надеюсь и убежден, что в ближайшем будущем будут установлены и деловые связи, которые являются одним из важнейших средств и инструментов институционализации мира", - сказал премьер.

Напомним, что на прошлой неделе в отчете Государственного таможенного комитета было отмечено, что Азербайджан начал импортировать товары из Армении. Позже в ведомстве пояснили, что это были за товары.