https://news.day.az/sport/1839581.html "Шамахы" продлил контракт с вратарем Вратарь Абдулла Сеидахмедов продолжит выступать за "Шамахы" в новом сезоне. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб подписал с голкипером новое соглашение. Сеидахмедов останется в составе команды и в следующем сезоне. "Шамахы" продолжает работу по формированию состава на предстоящий чемпионат.
"Шамахы" продлил контракт с вратарем
Вратарь Абдулла Сеидахмедов продолжит выступать за "Шамахы" в новом сезоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб подписал с голкипером новое соглашение.
Сеидахмедов останется в составе команды и в следующем сезоне.
"Шамахы" продолжает работу по формированию состава на предстоящий чемпионат.
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