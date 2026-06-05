"Шамахы" продлил контракт с вратарем

Вратарь Абдулла Сеидахмедов продолжит выступать за "Шамахы" в новом сезоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб подписал с голкипером новое соглашение.

Сеидахмедов останется в составе команды и в следующем сезоне.

"Шамахы" продолжает работу по формированию состава на предстоящий чемпионат.