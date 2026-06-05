Баку открывает новые возможности для экологического партнерства региона

Узбекистан и Азербайджан демонстрируют пример того, как стратегическое партнерство может успешно сочетаться с экологической ответственностью и инновационным развитием.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на полях Всемирного дня окружающей среды 2026 года.

"Проведение Всемирного дня окружающей среды в Баку является важным признанием международным сообществом усилий Азербайджана в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. После успешного проведения климатических мероприятий международного уровня Азербайджан продолжает укреплять свои позиции как площадка для глобального экологического диалога. Тот факт, что Всемирный день окружающей среды 2026 года будет посвящен климатическим действиям, сохранению биоразнообразия, защите экосистемы Каспийского моря и развитию возобновляемой энергетики, делает его особенно значимым для всего региона", - сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что для Узбекистана все заявленные темы имеют стратегическое значение.

"Наша страна активно реализует масштабные экологические программы, связанные с преодолением последствий высыхания Аральского моря, развитием зеленой энергетики и адаптацией к изменению климата. За последние годы на высохшем дне Арала были созданы лесные насаждения на миллионах гектаров, что помогает снижать распространение соляных и пылевых бурь. Кроме того, Узбекистан поставил цель существенно увеличить долю возобновляемых источников энергии в национальном энергобалансе и активно привлекает международных инвесторов к строительству солнечных и ветровых электростанций", - отметил он.

Посол напомнил о важных инициативах руководства страны. По его словам, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на VIII Ассамблее Глобального экологического фонда в Самарканде, подчеркнул стратегическую важность экологической трансформации и климатической устойчивости для развития страны и всего региона. Были выдвинуты инициативы по расширению зеленых инвестиций, развитию климатической науки, борьбе с опустыниванием и укреплению регионального экологического партнерства.

"Эти подходы полностью созвучны целям Всемирного дня окружающей среды и отражают стремление Узбекистана вносить активный вклад в решение глобальных экологических задач", - сказал он.

Посол подчеркнул, что Каспийское море является крупнейшим замкнутым водоемом планеты и уникальной экосистемой, где обитают многие редкие виды животных и растений.

"Изменение климата, колебания уровня воды и антропогенное воздействие требуют скоординированных действий всех прикаспийских государств. Хотя Узбекистан не имеет выхода к Каспийскому морю, мы заинтересованы в сохранении экологической устойчивости всего региона Центральной Азии и Южного Кавказа, поскольку экологические проблемы не знают государственных границ", - подчеркнул дипломат.

Говоря о перспективах сотрудничества между двумя странами, посол выразил уверенность в его дальнейшем развитии.

"Наши страны последовательно расширяют взаимодействие в сфере устойчивого развития, зеленой экономики и энергетического перехода. Азербайджан обладает значительным потенциалом в области ветровой энергетики, особенно в акватории Каспийского моря, а Узбекистан активно развивает солнечную и ветровую генерацию. Всемирный день окружающей среды в Баку станет прекрасной возможностью для обмена передовым опытом, продвижения совместных экологических инициатив и укрепления регионального партнерства. Уверен, что это мероприятие внесет важный вклад в реализацию глобальной экологической повестки и будет способствовать достижению Целей устойчивого развития ООН", - сказал он.