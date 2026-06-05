В Азербайджане усилят контроль за регистрацией аккаунтов

Определяются требования к регистрации на цифровых платформах.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте, включенном в повестку дня совместного заседания комитетов Милли Меджлиса по правам человека, по делам семьи, женщин и детей, а также по правовой политике и государственному строительству, которое состоится 8 июня.

Согласно проекту, не допускается создание индивидуальных цифровых аккаунтов на платформе лицами, не достигшими 16 лет.

Список платформ определяется структурой, установленной соответствующим органом исполнительной власти. Провайдер при создании индивидуального цифрового аккаунта на платформе для обеспечения контроля возрастных ограничений должен соблюсти последовательное применение технических методов декларирования возраста лица, уточнения декларируемого возраста, а также предоставления информации по банковской карте, адресу электронной почты и номеру мобильного телефона для получения согласия законного представителя лица в возрасте 16-18 лет на создание индивидуального цифрового аккаунта.

На основании информации, указанной в данном законе, провайдер осуществляет проверку декларируемого возраста путем отправки запроса на адрес электронной почты и мобильный номер лица, а также законного представителя лица в возрасте 16-18 лет, либо путем списания (с условием возврата) денежных средств с принадлежащей ему банковской карты.

Если в результате проверки, проведенной предусмотренными законом техническими методами, будет установлено, что возраст пользователя составляет 16 лет и старше, обеспечивается создание индивидуального цифрового аккаунта.

Круг контента и рекламы, размещаемых провайдером в индивидуальном цифровом аккаунте лица в возрасте от 16 до 18 лет, а также часы использования им платформы управляются законным представителем ребенка. Для осуществления такого контроля провайдер должен обеспечить на платформе необходимый функционал. Законные представители несут ответственность за осуществление активного контроля над индивидуальными цифровыми аккаунтами лиц в возрасте 16-18 лет на основе этого функционала, а также за использование ими платформ соцсетей в соответствии с требованиями настоящего закона.

Провайдер должен обеспечивать регулярный анализ поведения лица на платформе социальной сети и повторную проверку возраста при наличии обоснованных сомнений относительно его декларируемого возраста. Если при этом выявляются случаи нарушения возрастных требований, доступ данного лица к индивидуальному цифровому аккаунту должен быть немедленно ограничен. Управление аккаунтами, к которым применены ограничения, регулируется в соответствии с внутренними правилами платформ.

Провайдер не может осуществлять меры по хранению собранных персональных данных в своей информационной системе в целях проверки возраста пользователя или их передаче третьим лицам, использованию их в коммерческих целях, целях таргетированной рекламы (направленной на конкретного пользователя) или в иных целях, за исключением проверки возраста. Провайдер должен обеспечить немедленное удаление собранных персональных данных после завершения процесса проверки, указанного в настоящем законе.

Провайдер должен обеспечить удаление информации, которой делилось лицо, имеющее индивидуальный цифровой аккаунт, размещенного им контента и его персональных данных, внесенных до достижения им совершеннолетия, на основании обращения самого лица, его законного представителя (в случае его несовершеннолетия) или органа (структуры), установленного соответствующим органом исполнительной власти, а также по собственной инициативе в случаях, определенных его внутренними правилами.

Для предотвращения распространения вредоносного контента, представляющего угрозу жизни, здоровью, половой неприкосновенности, чести, достоинству и иным охраняемым законом правам и свободам лиц в возрасте 16-18 лет, провайдер должен применять на платформе цифровые решения, функционирующие в непрерывном режиме и обеспечивающие оперативное вмешательство. Срок технического вмешательства провайдера по предотвращению таких случаев не должен превышать 24 часов с момента обнаружения вредоносного контента.