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Игроки сборной Ирана получили визу в США для участия в ЧМ-2026

Игрокам сборной Ирана по футболу выданы визы для въезда в США для участия на Чемпионате мира-2026 (ЧМ-2026). Как передает Day.Az, об этом агентству Reuters сообщил представитель Белого дома. Первый матч иранская сборная проведет 15 июня против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе.