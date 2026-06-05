https://news.day.az/sport/1839611.html Игроки сборной Ирана получили визу в США для участия в ЧМ-2026 Игрокам сборной Ирана по футболу выданы визы для въезда в США для участия на Чемпионате мира-2026 (ЧМ-2026). Как передает Day.Az, об этом агентству Reuters сообщил представитель Белого дома. Первый матч иранская сборная проведет 15 июня против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе.
Игроки сборной Ирана получили визу в США для участия в ЧМ-2026
Игрокам сборной Ирана по футболу выданы визы для въезда в США для участия на Чемпионате мира-2026 (ЧМ-2026).
Как передает Day.Az, об этом агентству Reuters сообщил представитель Белого дома.
Первый матч иранская сборная проведет 15 июня против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе.
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