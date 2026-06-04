Трамп раскритиковал решение Конгресса

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Палаты представителей, которая при поддержке всех демократов и четырех республиканцев проголосовала за ограничение его военных полномочий.

Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, голосование состоялось в момент, когда его администрация ведет переговоры, направленные на прекращение конфликта с Ираном.

"Кто мог пойти на такой непатриотичный шаг? Они знают, на каком этапе находятся переговоры", - заявил президент.

Трамп также обвинил демократов в действиях, продиктованных "синдромом ненависти к Трампу". По его мнению, политические оппоненты готовы поставить под угрозу интересы страны, лишь бы не допустить его очередного успеха.

Отдельно он раскритиковал четырех республиканцев, поддержавших инициативу, заявив, что они лишь пытаются привлечь к себе внимание.

Отметим, что принятое Палатой представителей решение носит рекомендательный характер и предполагает, что для продолжения военных действий против Ирана президент должен получить одобрение Конгресса.