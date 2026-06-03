В Азербайджане продолжается цифровизация логистики

В Азербайджане транспортная система продолжает активную цифровизацию, и уже практически все услуги в сфере грузоперевозок переведены в электронный формат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Департамента грузовых перевозок Азербайджанского агентства наземного транспорта Субхан Абилов на II Каспийском международном форуме на тему "Транспорт, транзит и логистика", проходящем в Баку.

Он сказал, что цифровые решения стали ключевым направлением реформ в транспортной сфере страны. Особое значение имеет перевод разрешительных документов в электронный формат.

По его словам, это значительно упростило процесс международных перевозок, поскольку иностранные перевозчики могут подавать заявки, осуществлять платежи и получать разрешения удаленно, не въезжая в страну.

Абилов добавил, что Азербайджан уже реализовал систему цифрового обмена разрешениями с рядом стран и ведутся переговоры о ее расширении.

По его словам, цифровизация формирует новую модель международных перевозок, основанную на прозрачности и упрощении процедур.

Отметим, что II Каспийский международный форум "Транспорт, транзит и логистика" проходит в Баку в рамках выставки TransLogistica Caspian 2026 и объединяет представителей государственных структур, международных организаций и ведущих компаний транспортно-логистического сектора.