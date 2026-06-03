Мощный тайфун ударил по Японии

В Японии в результате последствий тайфуна "Чанми" пострадали 23 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило главное пожарное управление страны. 

Из-за ливней, которые вызвал тайфун, в среду были отменены более 760 внутренних и свыше 90 международных авиарейсов. 