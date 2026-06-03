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Мощный тайфун ударил по Японии - ВИДЕО

В Японии в результате последствий тайфуна "Чанми" пострадали 23 человека. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило главное пожарное управление страны. Из-за ливней, которые вызвал тайфун, в среду были отменены более 760 внутренних и свыше 90 международных авиарейсов.