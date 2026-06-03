В Баку выступили "Маленькие солисты"

В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова была представлена концертная программа "Маленькие солисты", посвящённая Международному дню защиты детей, сообщает Day.Az.

Наши юные таланты устроили на сцене грандиозный праздник! В сопровождении эстрадно-симфонического оркестра ребята подарили зрителям настоящий океан эмоций. Каждый музыкальный номер от динамичных современных ритмов до классических мелодий был полон чистого детского вдохновения и увлекал с первых же секунд. Этот концерт открыл простой секрет: внутри каждого ребенка живет большая звезда.

Живые и такие разные выступления юных артистов никого не оставили равнодушным. Они выступали с невероятной отдачей, даря сцене всю душу, и зал провожал каждого из детей долгими овациями.

В этот концерт закладывали очень простую цель - заметить искру в каждом ребенке и дать ей разгореться. В итоге все получилось - зал светился от улыбок, а сами ребята уносили со сцены невероятный заряд уверенности и то самое вдохновение, которое заставляет двигаться дальше.

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