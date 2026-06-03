На Сарсангском водохранилище проведут работы по реконструкции

В этом году на Сарсангском водохранилище, которому исполняется 50 лет, начнутся работы по реконструкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Службы региональной водной мелиорации Ильхам Гулиев в ходе медиа-тура в город Ханкенди и Агдеринский район, организованного Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

По его словам, в рамках проекта предусмотрена модернизация гидротехнических сооружений, имеющих стратегическое значение.

Зампредседателя подчеркнул, что в 2022-2023 годах были проведены капитальные ремонтные работы на гидроузле Суговушан, магистральном канале реки Тертерчай и левобережном канале.

"Реконструкция правобережного канала будет проведена после полной очистки территорий от мин", - добавил он.