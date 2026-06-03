«Дом Бернарды Альбы» и современность

Автор: Теймур Атаев

Нуждается ли современное театральное искусство в постановках пьес авторов, скажем, столетней давности?

Как часто мы сегодня сталкиваемся с этим вопросом, в особенности в свете того, что в геополитическом плане в мире не спадает турбулентность, продолжают гибнуть мирные жители и растет число беженцев и вынужденных переселенцев.

Наверное, у каждого может быть свой вариант ответа на этот вопрос, и даже не один. Однако, кто уверенно может обосновать правильность своего восприятия?

Данный аспект в очередной раз актуализировался после просмотра спектакля Русского драматического театра "Дом Бернарды Альбы", поставленного режисcером Александром Шаровским по знаменитой пьесе 1936 года прекрасного испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. В кратчайшем пересказе сюжетная линия знакомит нас с властной вдовой Бернардой Альбой, после смерти супруга остающейся в одном доме с пятью дочерьми, матерью, которую после спектакля одна часть зрителей посчитала безумной, а другая - вполне реалистичной, и служанкой. Бернарда безальтернативно заявила о восьмилетнем трауре из-за ухода из жизни мужа, а рамках которого запретила дочерям разных возрастов даже мало-мальские "поползновения" в сторону мужчин.

Вот и развивается фабула пьесы как бы в двух направлениях: официальная жизнь, в которой девушки подчиняются всем прихотям матери, и неафишируемая, если можно так выразиться, где дочери ведут между собой довольно откровенные разговоры, и каждая из них мечтает о собственном счастье. Естественно, в рамках данной статьи мы не преследуем цель осветить все перипетии этого "столкновения" между официальной и неофициальной жизнью (думами, мечтами) дочерей Бернарды. Тем более что на определенном этапе некоторые из них входят в открытый конфликт с матерью, а одна из них в результате обстоятельств заканчивает жизнь самоубийством.

Возможно, как раз эта сюжетная линия и реанимировала вопрос, а нужны ли в сегодняшнем геополитическом коловороте событий ставить такого рода пьесы? Возможно, фабула действительно вроде как должна вызвать сомнения в актуальности постановки. Но давайте будем откровенны, ведь мастерство того или иного режиссера как раз и проявляется в том, в каком ключе он преподносит строки оригинального текста посредством актеров и что пытается донести до искушенного зрителя.

Вот после просмотра спектакля и проявляется профессионализм и мастерство Александра Шаровского, который в современном стиле сумел передать не только давящую атмосферу происходящего в стенах дома Бернарды Альбы, но и позволил значительно глубже обратиться к вечным вопросам: что есть одиночество? Насколько запретный плод в реалии оказывается допустимым и до каких пределов? Не становится ли деспотичность матери причиной постепенного "революционирования" дочерей?

При этом спектакль прекрасно передает ракурс предательства, недоверия, лжи, которые практически сопровождают жизнь главных героев. Или героинь, скорее всего. Тем более что фасадной "правильностью поведения" скрывается фактически взаимная неприязнь у всех ко всем. Нет, она не проявляется вычурно, но живет своей жизнью. И живет очень уверенно.

Однако, чтобы высветить все эти, мягко говоря, семейные неурядицы посредством спектакля, необходим сильный состав актеров. Которые все, как один, оказались на высоте. Но и в этом случае в большей степени хотелось бы остановиться на профессионализме и творческой струе Натальи Шаровской (Бернарда Альба) и служанки (Мелек Аббасзаде). Обе они не нуждаются в особом представлении, так как давно вписали свое имя в театральное искусство Азербайджана. Но именно в этом спектакле проявились их важнейшие качества как особых актрис, прежде всего, блестящая передача внутреннего мира своих героинь.

Что особо воздействует на протяжении всего спектакля, это противостояние хозяйки дома и служанки. Да, да, как бы это и не прозвучало неожиданно, но Александр Шаровский только ему известными средствами (приемами) сумел высветить данную линию - непосредственно противостояние между двумя женщинами, которые знают друг друга сотню лет. И пусть они на разных социальных ступенях, но между ними идет как открыто-зримая, так и внешне неафишируемая борьба. Причем это не просто столкновение двух женщин. Здесь в большей степени проявляется борьба идей, мировоззрений и взгляда на жизнь в целом. И хотя сюжет пьесы, в общем-то, о другом, данный контекст видится важнейшей частью спектакля.

И Наталья Шаровская, и Мелек Аббасзаде прекрасно передают характер своих героинь. Наблюдая за их игрой, ты будто оказываешься как бы прямым участником каждого из действ, связанного с их неприятием друг друга. Будто все происходит на расстоянии вытянутой от тебя руки не в театральном зале, а... по-соседству. При этом складывается впечатление, что, будучи взаимоненавистницами, они нуждаются друг в друге, фактически подпитываясь ненавистью и желая оставить за собой последнее слово..

Опять-таки, звучит фантасмогорично, что-де служанка на равных общается со своей хозяйкой, которая к тому же указывает, что та живет за ее счет. Но, повторимся, Александр Шаровский сделал очень интересный ход, показав их своего рода "равенство", несмотря на разницу в социальном аспекте. Тем самым атмосфера в доме Бернарды Альбы дополняется и этим важнейшим тандемом противостояния, если можно так выразиться.

В преломлении к Мелек Аббасзаде хотелось бы добавить, что ее нынешняя роль служанки как-то ненавязчиво окунула нас в некоторые из ранних работ актрисы, прежде всего, образ Жанны д'Арк из постановки "Жаворонки", главной героини из фактически моноспектакля "Одинокий голос" Ж. Кокто, да и Гюльнар из "Последнего поединка Ивана Бунина". Образы это совершенно разные. Но со служанкой Бернарды Альбы их объединяет мастерство и талант, позволяющие Мелек Аббасзаде неповторимо передавать стержень своих героинь, в которых она просто-напросто вживается. Не перерождается в них, а именно вживается, что значительно шире ракурса эмпатии. Потому и ее прочтение своей последней роли в спектакле А. Шаровского также не может не оставить значимый след. Как и прекрасная игра Натальи Шаровской.

Повторимся, весь задействованный в спектакле "Дом Бернарды Альбы" блестяще передал характер своих героинь. Мы лишь попытались обратить внимание на роли хозяйки дома и служанки через призму столкновения их характеров и внутреннего мира. Что как раз и демонстрирует актуальность пьесы Федерико Гарсиа Лорки и спустя чуть менее ста лет после ее написания. Тонкость тут в том, насколько нынешние режиссеры могут отражать (воплощать) идеи, сформированные прекрасным пером испанского мастера. Александру Шаровскому это удалось на славу!