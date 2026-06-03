В Баку сгорел Changan

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля на территории Ясамальского района Баку.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание, возникшее в моторном отсеке легкового автомобиля марки Changan, не допустив распространения огня.

В результате пожара сгорела моторная часть автомобиля. Пострадавших нет.

Остальная часть автомобиля была защищена от огня.