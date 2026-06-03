https://news.day.az/society/1839038.html В Баку сгорел Changan - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля на территории Ясамальского района Баку. Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В Баку сгорел Changan - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля на территории Ясамальского района Баку.
Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание, возникшее в моторном отсеке легкового автомобиля марки Changan, не допустив распространения огня.
В результате пожара сгорела моторная часть автомобиля. Пострадавших нет.
Остальная часть автомобиля была защищена от огня.
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