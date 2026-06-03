Азербайджан и Турция создают новые возможности для Среднего коридора

Стратегическое положение Азербайджана и Турции в регионе создает широкие возможности для развития Среднего коридора и других международных логистических маршрутов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил гендиректор Ассоциации международных перевозчиков (UND) Алпер Озел на проходящем в Баку II Каспийском международном транспортно-транзитном и логистическом форуме.

Он отметил, что транспортный и экспортный потенциал Турции характеризуется высокими показателями. По его словам, в 2025 году из Турции было осуществлено около 2,2 миллиона экспортных перевозок в различные страны, охватывающие широкую географию - от Европы до Монголии, от Португалии до Омана и Афганистана.

Алпер Озел подчеркнул, что в прошлом году общий объем экспорта Турции составил около 260 миллиардов долларов США, из которых примерно 110 миллиардов долларов пришлось на перевозки автотранспортом. По его словам, это показывает, что около 41-42 процентов от общего объема экспорта приходится на долю автотранспорта. Он добавил, что распределение долей других видов транспорта составляет примерно 45-46 процентов для морского, 8-10 процентов - для воздушного и 1 процент - для ж/д транспорта.

Глава UND отметил, что железнодорожная инфраструктура еще не полностью интегрирована, однако государство предпринимает шаги по развитию в этом направлении.

Он добавил, что такие порты и логистические центры Турции, как Мерсин, Стамбул, Самсун, увеличивают транзитные возможности в направлении Европы, Черного и Средиземного морей.