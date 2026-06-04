Азербайджан вышел в финал чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Братиславе (Словакия).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в полуфинальном матче команда Азербайджана встретилась со сборной Сербии.

Основное время завершилось вничью - 1:1. На 12-й минуте счет открыл Хатаи Багиров. Победитель определился в серии пенальти, где азербайджанские футболисты оказались точнее - 3:1.

Точные удары в послематчевой серии нанесли Эльвин Ализаде, Тамкин Халилзаде и Рамиз Човдаров.

В финале чемпионата Европы сборная Азербайджана встретится с Украиной, которая в другом полуфинале уверенно обыграла Венгрию со счетом 5:1.

На пути к решающему матчу азербайджанская команда также победила Австрию (1:0), Италию (3:0), Францию (3:2), Казахстан (3:2) и Чехию (5:2).

Напомним, что сборная Азербайджана является чемпионом Европы 2022 года.