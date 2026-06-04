4 июня солнечная активность будет высокой. Ожидается геомагнитная буря.

Как сообщили АПА на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, наряду с регулярно происходящими на поверхности Солнца вспышками класса C (слабые), были зафиксированы вспышки класса M (R1-R2, слабой и средней интенсивности), а также выброс корональной массы, передает Day.Az.

В результате прогнозируется прохождение плазменного облака вблизи Земли в середине июня.

Сообщается, что 4 июня после 15:00 ожидается геомагнитная буря уровня G1 с индексом Kp=5. Она продлится до утренних часов 5 июня. Около полуночи (в период с 00:00 до 03:00 5 июня) интенсивность бури, по прогнозам, достигнет Kp=6.

После 09:00 5 июня геомагнитная обстановка вернётся к спокойному фону.

Этот процесс может повлиять на космические аппараты, находящиеся на околоземной орбите.