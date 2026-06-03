Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что аятолла Ирана Моджтаба Хаменеи вовлечен в текущие переговоры с Вашингтоном, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Он добавил, что Тегеран согласился с тем, что "не будет обладать ядерным оружием".

"Они уже договорились, что не будут обладать ядерным оружием. <...> То есть теперь они могут передумать, но это было одним из условий, на которые они должны были согласиться, и они согласились. Это было самым важным", - сказал он в подкасте New York Post "Pod Force One".