https://news.day.az/world/1839100.html Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп заявил, что аятолла Ирана Моджтаба Хаменеи вовлечен в текущие переговоры с Вашингтоном, передает Day.Az со ссылкой на РБК. Он добавил, что Тегеран согласился с тем, что "не будет обладать ядерным оружием". "Они уже договорились, что не будут обладать ядерным оружием.
Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что аятолла Ирана Моджтаба Хаменеи вовлечен в текущие переговоры с Вашингтоном, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Он добавил, что Тегеран согласился с тем, что "не будет обладать ядерным оружием".
"Они уже договорились, что не будут обладать ядерным оружием. <...> То есть теперь они могут передумать, но это было одним из условий, на которые они должны были согласиться, и они согласились. Это было самым важным", - сказал он в подкасте New York Post "Pod Force One".
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