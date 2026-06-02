Азербайджан и ВБ рассмотрели новые пути диверсификации экономики

Министр финансов Сахиль Бабаев встретился с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на встрече был представлен подготовленный Всемирным банком отчет "Диверсификация и развитие в Азербайджане", были обсуждены основные результаты документа и его потенциальное влияние на процесс экономической диверсификации в нашей стране.

Отметив, что партнерство со Всемирным банком вносит важный вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана, министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что сотрудничество успешно продолжается по таким направлениям, как модернизация инфраструктуры, энергетический переход, усиление транспортных связей, совершенствование системы социальной защиты и развитие государственного управления.

По его словам, экономическая диверсификация является одним из основных приоритетов правительства Азербайджана. Министр предоставил информацию о мерах, осуществляемых в сферах расширения ненефтяного сектора, улучшения инвестиционной среды, увеличения экспортного потенциала, развития человеческого капитала и внедрения цифровых решений.

Коснувшись важности сохранения макроэкономической стабильности и укрепления фискальной устойчивости, С. Бабаев cказал, что применение современных подходов в управлении государственными финансами, укрепление фискальной дисциплины и повышение роли ненефтяных доходов имеют особое значение с точки зрения долгосрочной экономической устойчивости. Отмечалось, что развитие секторов информационно-коммуникационных технологий, финансовых услуг и туризма, а также расширение региональных транспортных и логистических связей являются одними из основных направлений политики диверсификации страны.

В ходе встречи были также рассмотрены работы, проводимые в целях совершенствования корпоративного управления государственными предприятиями, повышения прозрачности и подотчетности, подчеркнута важность усиления механизмов мониторинга и эффективного управления фискальными рисками.

В свою очередь, Р. Прайс, выразив удовлетворение развитием партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, заявила о заинтересованности в расширении сотрудничества по направлениям усиления частного сектора, зеленого развития, энергетического перехода, цифровизации, совершенствования государственного управления и развития человеческого капитала. Она отметила, что Всемирный банк продолжит оказывать поддержку повестке долгосрочного развития Азербайджана.

В заключение стороны провели обмен мнениями по экономическим и финансовым вопросам, представляющим взаимный интерес, и подчеркнули важность продолжения сотрудничества и конструктивного диалога.