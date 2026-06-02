Мощные ливни вызвали наводнения в Китае

Сильные дожди, местами переросшие в наводнения, обрушились на ряд провинций восточного и центрального Китая.

Как передает Day.Az, непогода привела к подтоплениям, повреждению инфраструктуры и нарушению транспортного сообщения.

В провинции Хубэй произошел обвал моста, после чего находившийся на нем автомобиль был смыт потоком воды.

Кадры инцидента быстро распространились в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: