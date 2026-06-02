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Мощные ливни вызвали наводнения в Китае - ВИДЕО

Сильные дожди, местами переросшие в наводнения, обрушились на ряд провинций восточного и центрального Китая. Как передает Day.Az, непогода привела к подтоплениям, повреждению инфраструктуры и нарушению транспортного сообщения. В провинции Хубэй произошел обвал моста, после чего находившийся на нем автомобиль был смыт потоком воды.