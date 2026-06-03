Мир с Азербайджаном как условие экономического выживания Армении

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

На Западе премьер-министра Армении Никола Пашиняна часто представляют как демократического реформатора, противостоящего "старой имперской системе". Но реальная причина интереса к Армении гораздо прагматичнее.

Южный Кавказ превращается в важнейший узел новой евразийской логистики. После начала войны в Украине значение маршрутов в обход России резко возросло. ЕС заинтересован в Среднем коридоре, идущем из Китая через Центральную Азию, Каспий и Южный Кавказ. США рассматривают регион как пространство сдерживания российского и иранского влияния.

В этой конфигурации Армения неожиданно получает шанс стать не объектом, а участником большой игры. Именно поэтому Пашинян постоянно повторяет тезис об "альтернативах". Он пытается встроить Армению сразу в несколько систем одновременно - ЕАЭС, европейские реформы, региональную логистику и энергетические проекты. Это рискованная стратегия, но у Еревана практически нет другого выхода.

Политическая судьба Армении после выборов 7 июня во многом будет определяться не только итогом голосования, но и тем, сможет ли страна окончательно выйти из логики хронической зависимости, геополитической обреченности и постоянного поиска внешнего покровителя. Главный нерв нынешней кампании - даже не отношения с Россией или Европой. Речь идет о гораздо более фундаментальном вопросе: может ли Армения существовать как субъект, а не как приложение к чужим интересам.

Если Армения после выборов продолжит сегодняшний курс, это будет означать начало нового этапа - этапа прагматичной государственности, где в центре окажется не историческая мифология, а интересы самой страны. Последние заявления армянского премьера демонстрируют: Ереван постепенно приходит к пониманию простой, но принципиальной истины - выживание государства в XXI веке невозможно без собственной субъектности, экономической устойчивости и многовекторности.

На протяжении десятилетий армянская политика строилась вокруг идеи исключительной опоры на одного стратегического союзника. Эта модель казалась надежной до тех пор, пока не выяснилось, что геополитические гарантии работают лишь тогда, когда совпадают интересы всех сторон.

События последних лет, начиная от Второй Карабахской войны, стали для армянского общества тяжелым, но важным уроком. В армянской политике начался тектонический сдвиг. Ереван впервые открыто заговорил о том, что безопасность не может строиться исключительно на внешнем патронате. Именно поэтому официальный Ереван все больше говорит о диверсификации - транспортной, энергетической и политической.

В политической плоскости Ереван старается действовать крайне прагматично и осторожно. Он не выводит Армению из ЕАЭС, не разрывает экономические соглашения и не идет на открытую конфронтацию с Россией, раз за разом подчеркивая, что Армения "на данный момент не собирается выходить из ЕАЭС". Но одновременно Ереван делает несколько принципиальных шагов: запускает процесс сближения с ЕС, расширяет контакты с Францией и США, диверсифицирует оружейные закупки, обсуждает новые транспортные коридоры через Азербайджан и Турцию, пытается встроиться в региональную логистику как равный игрок. Если все получится, это превратит Армению из тупикового географического пространства в полноценный транзитный узел. Самое главное - экономика начинает работать не на конфликт, а на взаимозависимость. Чем больше торговых и инфраструктурных связей возникает между соседями, тем меньше пространство для новой войны.

Наиболее радикальное изменение последних лет заключается в том, что тема мира постепенно перестает быть исключительно политической или гуманитарной категорией. Она становится категорией экономической.

На протяжении десятилетий армянская идентичность строилась вокруг конфликта, травмы и идеи осажденной крепости. Экономика, дипломатия и даже внутренняя политика подчинялись логике противостояния. Еще несколько лет назад сама мысль о стратегическом мире с Азербайджаном казалась в Армении политическим самоубийством. Сегодня ситуация меняется. Не потому, что исчезли противоречия. А потому, что армянская элита начинает понимать: продолжение конфликта ведет страну к стратегическому тупику.

Тридцатилетняя оккупация территорий Азербайджана, связанные с этим негативные последствия, такие, как закрытые границы с Турцией, отсутствие региональной интеграции и хроническая зависимость от внешней помощи сделали армянскую экономику крайне уязвимой. Эта уязвимость и зависимость сохраняется и сегодня. Так, в 2025 году товарооборот Армении с Россией превысил 7 миллиардов долларов, что сделало российское направление критически важным для армянской экономики. Однако именно такая концентрация создает опасную зависимость.

В этой ситуации мирный договор с Азербайджаном перестает быть только дипломатической темой. Он становится условием экономического выживания. Без открытия коммуникаций Армения рискует остаться периферией даже внутри собственного региона. В армянской элите все отчетливее понимают: продолжение конфронтации с Азербайджаном означает дальнейшую периферийность страны. В то же время нормализация отношений открывает возможность интеграции в крупные региональные проекты.

Фактически армянскому обществу предлагается новый общественный договор: отказ от бесконечной мобилизационной психологии в обмен на развитие, безопасность и модернизацию. Это крайне болезненный процесс для общества, десятилетиями жившего идеологией "исторического реванша". Однако именно здесь проходит граница между эмоциональной политикой прошлого и прагматичной политикой будущего.

Главный смысл нынешнего курса Еревана - попытка отказаться от роли государства, существование которого постоянно объясняется исключительно внешними угрозами или историческими трагедиями. Современный мир уважает не жертвы, а эффективные государства. Армения может стать востребованной не потому, что кто-то обязан ее поддерживать, а потому, что она будет полезна региону как транзитный, экономический, технологический и коммуникационный партнер. Но все это станет возможным только в том случае, если будет подписан мир и будут устранены любые риски возобновления претензий к Азербайджану в перспективе.

Парадоксально, но основные угрозы для нового курса находятся не за пределами Армении, а внутри страны. Общество глубоко расколото. Часть армян воспринимает политику Пашиняна как капитуляцию и отказ от "исторического" проекта, связанного с чужими территориями. Реваншистские силы продолжают эксплуатировать "травму Карабаха" и обвиняют власти в "сдаче национальных интересов". Но у оппонентов Пашиняна нет реалистичной альтернативы. Возврат к прежней модели означает дальнейшую международную изоляцию, рост зависимости от России, новое закрытые границ, утечку населения, то есть возвращение всех тех проблем, в которых страна жила в период карабахского конфликта.

Но и победа Пашиняна не гарантирует автоматического успеха. Армению ждут серьезные внутренние конфликты, сопротивление реваншистских сил, давление диаспоральных структур и сложные отношения с внешними центрами силы.

Фраза "кому нужна Армения" неожиданно стала мощным политическим раздражителем. Она болезненно задела армянское общество, но одновременно подтолкнула к переосмыслению собственной роли. Ответ на этот вопрос может быть только один: Армения нужна, прежде всего, самой себе - как современное, мирное и развивающееся государство.

Сейчас у Армении впервые за долгие годы появилась возможность строить политику не вокруг прошлого, а вокруг будущего. Она сможет обрести полноценную субъектность только тогда, когда перестанет воспринимать соседей исключительно через призму конфликта. История дает Еревану редкий шанс превратиться из объекта чужой геополитики в самостоятельного участника регионального развития. И если этот шанс будет реализован, тогда вопрос "кому нужна Армения" действительно утратит всякий смысл.