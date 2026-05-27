Азербайджан открыл еще одно окно возможностей для Армении

Автор: Ибрагим Алиев

На фоне продолжающегося диалога между Баку и Ереваном Армения получила еще один практический сигнал того, какие перспективы открывает нормализация отношений с Азербайджаном. Вечером 26 мая в РА впервые были экспортированы нетопливные товары. Если говорить конкретно, армянская сторона после проведения соответствующих таможенных процедур получила от Баку экструдированные пенополистирольные плиты для теплоизоляции зданий и сооружений на сумму 5 911,21 доллара США. Общий вес груза составил 1 тонну 497 килограммов.

Поставка строительных материалов - это продолжение логики, которую Баку последовательно выстраивает в отношениях с Ереваном: нормализация через конкретные экономические шаги. Примечательно, что все это происходит в отсутствие подписанного мирного договора. Азербайджан показывает, что нормализация отношений уже сейчас способна постепенно дать Армении ощутимую пользу.

Получая товары из Азербайджана, Армения сталкивается с простой реальностью, которую все еще тщетно пытаются вытеснить противники мира. Они все еще не хотят видеть, что соседний рынок дает более короткую логистику, быстрые поставки, меньше посредников и больше конкуренции. Они пренебрегают тем, что для армянского бизнеса это означает доступ к новым товарам и поставщикам, а для обычных граждан - шанс на более справедливые цены в тех сферах, где монополии годами диктовали свои условия.

Прецедент с топливом уже показал, насколько ощутимым может быть этот эффект. Напомним, что в Армению было экспортировано более 16 тысяч тонн азербайджанского топлива, включая бензин и дизель. Для простых граждан это выразилось в конкретной пользе: в стране начала разрушаться монополия на бензин и дизель, с которой Ереван не мог справиться десятилетиями. Когда на рынок выходит новый источник поставок, старые монополисты теряют возможность спокойно удерживать цены и контролировать весь процесс.

Появление строительных материалов после топливных партий расширяет товарную основу контактов между двумя странами. Сегодня армянский рынок получает теплоизоляционные материалы, завтра список может пополниться продукцией для строительства, промышленности, транспорта и других направлений, где Армении нужны новые поставщики и более гибкие условия.

После выборов в Армении любая власть, которая придет к управлению страной, должна будет исходить из уже сложившейся экономической реальности. Азербайджанские товары уже входят на армянский рынок, а дальнейшее затягивание мирного договора будет работать против интересов самой Армении. Цена промедления будет выражаться в деньгах, логистике и упущенных возможностях.

Подписание мирного договора с Азербайджаном, закрепив уже начавшиеся процессы, откроет перед Арменией гораздо более широкие возможности: стабильную торговлю, транспортные коридоры, инвестиции, транзитные доходы, участие в региональных проектах и более предсказуемую среду для бизнеса. Для Еревана это путь к экономическому выходу из тупика, в котором страна оказалась из-за прежней политики.

Главное препятствие, которое остается на пути к окончательному миру, связано с конституционными положениями Армении, сохраняющими претензии к Азербайджану. Пока этот фактор присутствует в правовом поле страны, доверие к мирным заявлениям Еревана будет ограниченным. Изменение конституции необходимо для того, чтобы будущий договор получил прочную основу и не зависел от очередного политического цикла.

Армении придется ответить на более простой вопрос: готова ли она перестать обслуживать старые политические мифы ценой собственного развития. Сегодня у Еревана есть возможность перевести отношения с Азербайджаном из плоскости исторических обид в плоскость нормального государственного расчета. Для этого потребуется политическая воля, честный разговор с обществом и отказ от правовых формулировок, которые десятилетиями держали страну в конфликтной логике. Будущая власть в Армении должна понимать, что затягивание этого выбора будет оплачивать не политическая элита, а обычные граждане.